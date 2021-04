Des établissements horeca attaquent AB InBev sur le paiement des loyers

Incapables de produire du chiffre d'affaires, des exploitants d'établissements horeca ont tenté de négocier des réductions de loyer avec AB InBev qui détient bon nombre de baux de ces établissements. Et si le brasseur a fait des gestes commerciaux , cela ne suffit pas. "Le brasseur a proposé à mes trois clients une réduction de 25% des loyers, mais c'est insuffisant", nous a expliqué l'avocat Nicholas Ouchinsky (Lexlitis) qui, dans cette affaire, défend les intérêts du Grand Café (Bruxelles), du Parvis (Uccle) et de Bistropolitan (Etterbeek).

Severine Berger , qui exploite le Parvis depuis 18 ans, se trouve confrontée à la même situation. Des promesses d'un délégué commercial du brasseur, une mise en demeure de la maison-mère et peu de communication. Cette dernière, qui a fait une proposition au brasseur, attend toujours de ses nouvelles. Et se dit prête à faire valoir ses droits en justice si nécessaire.

"Nous sommes tous dans le même bateau"

Du côté du brasseur, on dit regretter la situation. "La pression sur le secteur est forte. Les petits brasseurs, les grands brasseurs, les bars, les restaurants et les hôtels; nous sommes tous sous pression dans le même bateau", a réagi AB InBev, par la voix de sa porte-parole. Le groupe a laissé tomber les loyers de "ses" bars et restaurants à 100% pour le mois d'avril 2020 et à 25% pour les mois de novembre et de décembre 2020 et de janvier 2021. Cette mesure a coûté 20 millions d'euros au brasseur.