Désaccord sur les aides accordées à l'horeca

Il y a un point sur lequel s'entendent les restaurateurs à la tête d'établissements imposants ou de groupes, les aides accordées au secteur horeca ne conviennent pas. Là où Rudy Vanlancker demande qu'elles soient calquées sur la perte du chiffre d'affaires, Serge Litvine, Thierry Van Damme et Albert Michiels voudraient qu'elles soient attribuées en fonction du taux d'emploi de leurs établissements. D'autres enfin imaginent un système lié à l'utilisation des caisses dites intelligentes. Et comme rien n'est simple en Belgique, l'approche diffère en fonction des régions où se trouvent les établissements. De son côté, David Clarinval, le ministre des Indépendants et des PME rappelle la mise en place, dès 2021, d'un droit passerelle supplémentaire en cas de perte de 40% du chiffre d'affaires pour les indépendants. Sachant que ce droit oscille entre 1.291 euros (isolé) et 1.614 euros (charge de famille), pas certain que cela contente les exploitants de grands établissements.