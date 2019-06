Détaché du Pain Quotidien, le Botaniste prend son envol

Le Botaniste, jeune enseigne dédiée à la nourriture bio végétale imaginée par Alain Coumont (fondateur du Pain Quotidien) s’apprête à ouvrir sa sixième boutique au début de la rue du Bailly, à Bruxelles. L’heure est au développement de la marque. Les actionnaires sont également intéressés par Paris, une ville dans laquelle ils aimeraient bien implanter leur concept, mais pas à n’importe quel prix.

Les plus observateurs auront remarqué la transformation récente de la façade du 10, rue du Bailly, à Ixelles. Le Botaniste, un resto proposant des plats bios végétaux, va y ouvrir son sixième point de vente, nous a confirmé Gregory Verellen, un des actionnaires de Le Botaniste Development, la société faîtière.

L’aventure Le Botaniste, née dans la tête d’Alain Coumont, le fondateur du Pain Quotidien, a démarré en 2015 à Gand. À l’époque, la structure faîtière s’appelle PQLB et les premiers pas du Botaniste se font sous la houlette du Pain Quotidien. L’idée, lisait-on à l’époque, était de proposer des mets végétaliens et végétariens, sachant que les meilleurs d’entre eux auraient pu être proposés à la carte de 240 Pain Quotidien établis dans 17 pays. "Pour nous, Gand était un laboratoire, nous voulions agir dans la discrétion pour mettre les choses au point", nous a expliqué Gregory Verellen.

Sans le Pain Quotidien

"Notre idée aujourd’hui est de créer une image et une marque, de développer notre ADN au lieu d’un développement à tout prix et d’une rentabilité à court terme."

On l’a dit, l’idée du Botaniste est née dans la tête du fondateur du Pain Quotidien, ce dernier étant toujours présent dans le groupe. Il semblait donc naturel que le développement du Botaniste se fasse sous la houlette du Pain Quotidien, raison pour laquelle PQ Licensing, le holding du Pain Quotidien, avait pris 60% du capital de PQLB, la société qui abritait le premier Botaniste. Les 40% restants étant détenus par Veggietable, la société d’Alain Coumont (99,84%) et de Gregory Verellen (0,16%).

"Au départ, le Pain Quotidien ne voyait pas cela du même œil que nous, mais ils ont décidé d’y aller quand ils ont vu qu’Alain Coumont allait le faire coûte que coûte", résume Gregory Verellen. Finalement, le Pain Quotidien a quitté l’aventure le Botaniste il y a deux ans et les associés ont racheté les parts.

Mainstream

Aujourd’hui, la volonté des actionnaires est toujours de passer sous les radars et d’assurer le développement de la société en interne et le plus doucement possible. Pas question, à ce stade, de répondre à des questions portant sur des objectifs chiffrés, sur les actionnaires ou sur de possibles futurs investissements. "Notre idée aujourd’hui est de créer une image et une marque, de développer notre ADN au lieu d’un développement à tout prix et d’une rentabilité à court terme", a encore précisé Grégory Verellen.

Lorsque le Botaniste a ouvert les portes de son premier établissement à Gand en 2015, ils étaient vus comme des précurseurs, la mode n’étant pas vraiment aux plats végétariens. "Au début, nous étions vus comme sectaires, mais aujourd’hui, nous sommes devenus mainstream, nous savons que nous sommes dans la bonne direction."

Quatre actionnaires tiennent aujourd’hui les rênes de la société. Outre Alain Coumont et Gregory Verellen, on retrouve Laurent François et Paul Dennis. Après différentes augmentations, le capital de la société s’affiche aujourd’hui à 3,1 millions d’euros.

La Belgique et les USA

Et effectivement, depuis l’ouverture de Gand, de l’eau a coulé sous les ponts. Le Botaniste a ouvert trois restaurants à New York (Lexington, Soho et 43e rue, entre Grand Central et les Nations unies) et un autre restaurant près de Schuman, à Bruxelles. Celui de la rue du Bailly sera donc le sixième du jour, toujours basé sur le même concept, proposer des mets bios et végétaux.

Mais pourquoi New York? "Cette ville a été significative dans le développement du Pain Quotidien. C’est la ville qui ne dort jamais, cela fait rêver et les chiffres suivent. C’est une autre dynamique qu’à Bruxelles", précise encore Gregory Verellen, qui assure que les actionnaires sont également intéressés par Paris, une ville dans laquelle ils aimeraient bien implanter leur concept, mais pas à n’importe quel prix.

Si tout se déroule comme prévu, le restaurant de la rue du Bailly devrait ouvrir ses portes à la fin du mois de septembre ou au début d’octobre.