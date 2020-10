Dix à table au resto, pas si simple!

À l'opposé des cafés, les restaurants resteront ouverts jusqu'à 1 heure du matin et la table de 10 sera toujours autorisée. Une question se pose: qui sera à cette table?

Si dès ce vendredi, les café se voient appliquer des mesures anti-Covid plus strictes, "rien ne change pour les restaurants", a martelé Frank Vandenbroucke, le nouveau ministre de la Santé publique. "Rien ne change", sauf la taille des bulles. Alors irons-nous au restaurant avec sa bulle "rapprochée" de 3 ou sa bulle "éloignée" de 4 ?

Jusqu'ici, un repas au restaurant s'organisait avec son "ménage" et les cinq personnes de la bulle "rapprochée". Un maximum de 10 personnes était autorisé, enfant de moins de 12 ans non compris.

Un maximum de 10 personnes par table est autorisé dans les restaurants, enfant de moins de 12 ans non compris.

Suivant la logique du "rien ne change", on devrait donc pouvoir aller au restaurant avec sa bulle de trois.

En attendant l'arrêté ministériel censé préciser les décisions qui entreront en vigueur ce vendredi, personne n'ose s'avancer sur ce point. Un arrêté propre à Bruxelles rappelle les règles du port de masque, du 1,5 m, du non service au bar, et de maximum 10 à table, sans plus.