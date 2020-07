Domino's Pizza veut ouvrir 60 nouveaux magasins à Bruxelles et en Wallonie

Cela ferait de Domino’s Pizza la première chaîne de restauration rapide de Belgique et celle qui enregistre la croissance la plus rapide, assure la société qui ne se fixe pas de calendrier précis pour atteindre cet objectif.

"Nous employons une quinzaine de personnes dans chaque établissement auxquelles nous offrons des possibilités de développement", commente Ringo Joannes, Président Domino’s Belgique & Luxembourg. "Bon nombre de franchisés ont débuté comme livreurs ou pizzaiolos." Actuellement Domino’s dit employer entre 1.800 et 1.900 personnes et entend doubler ce chiffre. 55% des commandes se font en ligne

Implantée en Belgique depuis 1993, Domino's Pizza compte plus de 17.000 établissements dans le monde dans plus de 90 pays. Domino's Pizza Belgium fait partie de Domino's Pizza Enterprises (DPE) depuis avril 2006. DPE est cotée à la bourse australienne et est le franchisé principal de la marque Domino's Pizza en Australie, Nouvelle-Zélande, Monaco, France, Japon, Allemagne, Belgique, Danemark et Pays-Bas.