Drive-in gastronomique à Soheit-Tinlot dès vendredi prochain

À Soheit-Tinlot, Christophe Pauly, le chef étoilé du restaurant Le Coq aux Champs, sort de confinement en lançant une première régionale dès le 8 mai prochain: un menu du jour trois services à emporter sans quitter sa voiture. Plus de 460 repas sont déjà réservés - et payés - pour le week-end prochain.

Après quasi deux mois de léthargie forcée, le Coq aux Champs a des fourmis dans les pattes et ressort les ergots. Tout Liégeois, voire Belge gourmet, connaît ce restaurant étoilé perché sur les hauteurs du Condroz, entre Ouffet et vallée mosane. Et pour pouvoir remettre le couvert sans plus attendre, mais sans déroger aux contraintes sanitaires en vigueur, le chef-propriétaire, Christophe Pauly, prend des risques en cuisine: il propose dès vendredi prochain à ses clients, nouveaux et anciens, un menu du jour à emporter sans même sortir de sa voiture.

Et avec déjà près de 500 réservations, on va sans doute jouer à cuisine fermée le week-end prochain: "Sur papier, ça a l'air simple. Mais là, j'arrive au bout des réserves et des stocks de matière première. Et si on veut garantir la qualité, je vais devoir refuser²", insiste le patron, qui a déjà une solide expérience de la formule avec les menus de réveillons à emporter proposés depuis 2003 déjà. Pour être fin prêt dès vendredi et tenir la cadence sans déroger aux règles d’hygiène renforcées, les rouages seront huilés, de la commande aux horaires d'enlèvement du menu trois services, en passant par le ballet des voitures sur le parking du restaurant.