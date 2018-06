Ellis Gourmet Burger, le "fast gastro" que la Gimv va contribuer à accélérer

La chaîne belge de burgers pour gourmets Ellis Gourmet Burger veut continuer de s’étendre à toute vitesse. Ses nouveaux actionnaires de contrôle, dont la Gimv, vont lui en donner les moyens.

La chaîne de burgers "premium" Ellis Gourmet Burger frise la crise de croissance. Elle a été créée il y a moins de sept ans à Bruxelles, et elle compte déjà 25 établissements dans trois pays aujourd’hui: quinze en Belgique, sept aux Pays-Bas et trois en France. Elle emploie 270 travailleurs et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires consolidé de 24 millions d’euros, qui a doublé en un peu plus de vingt-quatre mois. Une croissance aussi rapide a, comme on l’imagine, attiré l’attention d’investisseurs. C’est ainsi que le holding flamand la Gimv et Top Brands viennent d’en acquérir la majorité des parts. Top Brands exploite plusieurs marques fortes; il détient notamment la master franchise de Pizza Hut et Boulanterie Paul en Belgique et gère au total 125 établissements.

Si les montants de la transaction sont gardés secrets, on a toutefois appris que Thierry Canetta, le fondateur et directeur général d’Ellis Gourmet Burger, ainsi que les autres actionnaires historiques ont conservé un peu plus de 25% du capital. La Gimv et Top Brands se partagent donc désormais une majorité qui doit tourner autour des 70%. Ellis Gourmet Burger est la marque sous laquelle la société Bunz exploite ses restaurants. Le concept consiste à proposer des produits de qualité, dont des plats créés par des chefs renommés, avec service à table, à des prix raisonnables dans des établissements branchés situés en centre-ville. Il s’agit de surfer sur la tendance du "fast casual", la gastronomie à la mode servie rapidement, une sorte de paradoxe culinaire.

La société Bunz opère les restaurants établis en Belgique. À l’étage supérieur, Bunz Holding détient les participations dans la société belge ainsi que dans celles créées en France et aux Pays-Bas pour piloter les autres établissements de la chaîne. À défaut d’indications sur la hauteur du deal, on notera que dans les comptes de Bunz Holding, les entreprises liées sont estimées, à fin 2016, à quelque 6 millions d’euros. Le capital social, lui, s’élève à 723.000 euros, contre un peu plus de 900.000 pour Bunz NV.

"Le chiffre d’affaires en dit beaucoup plus sur la valeur de l’entreprise", souligne Frank De Leenheer, le directeur communication de la Gimv. "Vingt-quatre millions en si peu de temps, c’est déjà considérable. Et le but est que Ellis Gourmet Burger poursuive en ce sens. La profitabilité suivra; le cash-flow montre que la société est déjà bien établie."

L’arrivée des nouveaux actionnaires, aux compétences complémentaires, permettra à la chaîne de continuer à s’étendre dans les trois pays. "Elle va ouvrir plusieurs restaurants par an dans les trois pays", dit De Leenheer. "Il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher en Belgique même, où la chaîne n’est présente que dans les grandes villes en Flandre et à Bruxelles." Le cap sera donc mis sur la Wallonie. "Dans les deux autres pays aussi, les opportunités sont limpides. Paris, à elle seule, représente un marché formidable."

"Nous savons comment faire grandir une entreprise, comment structurer son management et son organisation pour accélérer sa croissance." Frank De Leenheer directeur communication de la Gimv