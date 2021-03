En attendant la réouverture, Madame Moustache se met à l'abri de ses créanciers

De son propre aveu, Maud Partouche , l'une des associées du bar dansant Madame Moustache , qui a fait les belles heures d'une partie de la jeunesse bruxelloise, ne pensait pas se retrouver un jour sous les néons blafards du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Mais c'était sans compter sur la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 qui, dès le mois de mars 2020, a vu la totalité des établissements de nuit de Belgique contraints de fermer leurs portes. Et une réouverture partielle entre les mois de juin et octobre 2020, n'aura pas suffi à recoller les morceaux d'un business taillé en lambeaux.

Confrontés à une dette sursitaire d e plus de 240.000 euros et affichant des fonds propres négatifs de 35.000 euros, les associés de Madame Moustache, ce bar dansant situé au Quai au Bois à Brûler, n'arrivaient pas à garder la tête hors de l'eau . La continuité de leurs activités étant menacée, ils se sont tournés vers le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles afin de se mettre à l'abri de leurs créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ), demandant au passage un sursis de six mois avant de présenter un plan.

Des stands loués à des tatoueurs

Afin de convaincre les juges de leur accorder la protection demandée, les associés de Madame Moustache, défendus par Cédric Alter et Fryderyk de Peslin Lachert, ont présenté un budget prévisionnel reposant sur trois modes alternatifs de création de revenus en attendant la reprise des activités. Le bar dansant, comme une partie des acteurs de l'événementiel ou du monde de la nuit, pourra compter sur une prime Covid (Tetra) unique de 60.000 euros. Dès que les chiffres de la pandémie le permettront, les associés ont également l'intention de générer des revenus en proposant des services horeca en terrasse. Enfin, et c'est sans conteste la piste la plus originale, Maud Patrouche a fait part de son intention de louer des stands à des tatoueurs qui pourront exercer leurs talents du jeudi au dimanche. C'est cette même Maud Partouche que l'on retrouvait à la base de l'initiative de Noir Brussels, une convention regroupant des tatoueurs au Musée d'Art et d'Histoire du Cinquantenaire.