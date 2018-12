Godiva veut ouvrir 2.000 coffee shops

Concrètement, les nouveaux établissements seraient répartis de la sorte: un tiers en Amérique du Nord, un tiers en Asie, et les autres dans le reste du monde. Leur concept? Proposer du café aux clients, bien sûr, mais ne pas non plus trop s'éloigner de son métier de base, le chocolat... Godiva vendrait donc dans ses coffee shops du chocolat chaud et des petits gâteaux. Le groupe vise des surfaces de 140 à 230 m².