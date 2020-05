"Il faut s'attendre à une déferlante de faillites dans le secteur de l'horeca"

Il est plus que probable qu’un de vos restaurants ou cafés préférés ferme ses portes au cours des prochains mois. C’est ce que révèlent des simulations réalisées par l’expert en données d'entreprises Graydon. A l’heure actuelle, plus d’un établissement horeca sur deux se trouve déjà au bord du précipice. S’ils ne peuvent rouvrir leurs portes le 7 juin et doivent rester fermés jusqu’à la fin de l’été, deux établissements sur trois seront menacés de faillite.