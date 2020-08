Des restaurateurs bruxellois fâchés contre les mesures de mobilité: "J'ai des clients qui roulent en Rolls. Ils ne vont pas venir en tram"

Au centre de Bruxelles, l'horeca se meurt. Et les dernières mesures prises en termes de mobilité ne font pas les affaires de ces restaurateurs très éprouvés par le Covid.

Si elle n'était déjà dressée, Frédéric Niels, qui gère, entre autres, le Vieux Saint Martin au Sablon, taperait bien du poing sur la table quand on l'interroge sur la démultiplication des pistes cyclables et sur la fermeture annoncée du bois de la Cambre. "Nous avons des clients qui viennent de la Hulpe, de Ganshoren ou de Genval et je veux qu'ils puissent continuer à venir chez moi en voiture. Ma clientèle ne vient pas à vélo. On ne va pas faire un bon gueuleton en ville à vélo", assure celui qui gère aujourd'hui la destinée du restaurant ouvert par son grand-père.

"Ma clientèle ne vient pas à vélo. On ne va pas faire un bon gueuleton en ville à vélo." Frédéric Niels Au Vieux Saint Martin

Le restaurateur est embêté, mais il ne tourne pas autour du pot. "C'est un peu le problème du discours écolo aujourd'hui, c'est comme une secte. On ne peut plus discuter calmement de ce genre de sujet. Je ne vois pas pourquoi les automobilistes n'auraient pas la liberté d'aller où bon leur semble", enchaîne-t-il, regrettant au passage que l'on ait voulu faire de Bruxelles une ville pour les touristes.

Waterloo, nouvel eldorado?

Frédéric Niels l'assure. Depuis dix ans, à part l'entretien du bâtiment qui abrite le Vieux Saint Martin, sa famille n'investit plus un euro à Bruxelles. "On a ouvert Au Grand Forestier à Boitsfort il y a cinq ans et c'est un carton", explique celui qui assure y retrouver ses clients qui ne veulent plus aller au Sablon. "J'ai des clients qui roulent en Rolls. Ils ne vont pas venir en tram." Voilà qui est dit. Envisage-t-il pour autant de quitter Bruxelles? Non, répond-il, assurant que le restaurant du Sablon reste une belle affaire. Mais il vient d'acheter un restaurant à Waterloo. Si tout se déroule comme prévu, il devrait y ouvrir une brasserie pour le mois de septembre 2021. "Et la bourgmestre de Waterloo nous accueille à bras ouverts", assure-t-il. On le croit sans peine.

Waterloo... Tiens, tiens. Récemment, lors d'une discussion, Serge Litvine (Villa in the Sky, Villa Lorraine, Villa Emily, Lola, Da Mimmo,...) nous expliquait être également à la recherche d'un point de chute à Waterloo. Tiendrait-on là le nouvel eldorado? Lorsqu'on arrive à Uccle et que le bois est fermé, Waterloo n'est qu'à un jet de pierre. Idem lorsqu'on vient de Linkebeek ou de Rhode-Saint-Genèse.

À l'heure d'évoquer la fermeture du bois de la Cambre, Serge Litvine n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère. "Cette fermeture est une hérésie et une stupidité totale. Quand il est fermé, les gens empruntent les rues résidentielles aux alentours et ils se garent n'importe où au lieu de se garer dans le bois. La fermeture du bois, cela coupe la ville en deux", déplore celui qui est en train de rénover la Villa Lorraine de fond en comble, ce restaurant situé en bordure... du bois de la Cambre!

"J'en ai assez d'être victime des décisions unilatérales des pouvoirs publics." Serge Litvine Villa Lorraine

Serge Litvine a peur que les gens ne viennent plus en ville. "Il y a des études qui démontrent que les gens restent de moins en moins longtemps au restaurant. S'il faut une demi-heure pour aller et une autre pour revenir, ils ne viendront plus", se désole-t-il. "J'en ai assez d'être victime des décisions unilatérales des pouvoirs publics", explique-t-il, regrettant le manque total de concertation en matière de mobilité. "Le problème est que le bois de la Cambre appartient à la Région et est géré par la Ville de Bruxelles. J'ose espérer que Philippe Close (bourgmestre de Bruxelles, NDLR), qui est un homme de bon sens, aura le courage de revenir en arrière et d'écouter la population et non ses électeurs ou son collège", glisse encore Serge Litvine.

Et lui, envisage-t-il de quitter Bruxelles? Ce n'est pas à l'ordre du jour en tant que tel. "Mais je vais peut-être changer ma façon d'investir", assure-t-il. L'idée étant de développer un concept qui pourrait être multiplié et franchisé. "Je pense que cela ne sera plus en Belgique. Pourquoi ne pas se diversifier?", poursuit notre interlocuteur.

"Comme en Asie"

Un fait est certain. La fermeture annoncée du bois de la Cambre et la multiplication des pistes cyclables font grincer des dents dans le secteur horeca. "Quand vous voyez qu'ils ont installé une piste cyclable sur la E40, on remonte au XVIIe siècle", assure Fabian Hermans, administrateur et trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles. Ce dernier redoute de se retrouver "avec des embouteillages de vélos et de motocyclettes comme en Asie". Au passage, Fabian Hermans est revenu sur le projet Cargo Bike, visant à désengorger les rues de la capitale des camionnettes et autres petits camions qui assurent les livraisons des commerces. Lors du lancement de cette action, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait expliqué à nos confrères du Soir que la moitié des livraisons en ville pouvaient se faire via des vélos cargos. "J'invite la ministre à venir avec moi faire des livraisons en vélo cargo pour un événement de 60 personnes. Vous en avez déjà pour 180 kilos d'assiettes (avec les boîtes), auxquels il faut ajouter les tables, les chaises, les nappes, les couverts et la nourriture", explique Fabian Hermans. On le voit: il y a encore débat.

"La Stib ne fait pas son boulot"

"Bruxelles n'est pas encore réellement prête pour cette mobilité légère", avance calmement Pascal Van Hamme (Choux de Bruxelles), qui exploite, entre autres, le Chalet Robinson dans... le bois de la Cambre! "Fermer le bois de la Cambre n'a pas de sens alors que les amoureux d'espaces verts ont 4.400 hectares à leur disposition à un pas de là", explique-t-il, évoquant la Forêt de Soignes, toute proche. Diplomate, il assure que le bourgmestre de Bruxelles fait du bon boulot, "mais il doit gérer avec la montée de l'écologie et avec les partis écolos qui sont populistes", explique-t-il.

Pour autant, Pascal Van Hamme n'est pas inquiet de la fermeture du bois de la Cambre. Tant qu'on lui laisse des places de parking en suffisance près de son établissement, il ne se plaindra pas. "Mais il est clair que ceux qui viennent au bois de la Cambre pour fêter leur mariage ne viendront pas en tram", précise-t-il.

"Bruxelles n'est pas encore réellement prête pour cette mobilité légère." Pascal Van Hamme Choux de Bruxelles

La principale activité de Choux de Bruxelles est de proposer des services traiteur. "Le souci, c'est quand j'ai des jeunes gars qui se sont fait une centaine d'euros sur la soirée et qu'ils doivent rentrer chez eux après minuit. Ils dépensent une trentaine d'euros en taxi, et ça, ce n'est pas normal", détaille-t-il avant de préciser qu'entre minuit et six heures du matin, il n'y a pas moyen de se promener dans Bruxelles en transports en commun. "Là, la Stib ne fait pas son boulot", ajoute-t-il encore.

Allez demander à Thierry Goor, un des fondateurs du Food Court Wolf ce qu'il pense de la démultiplication des pistes cyclables tracées pendant le confinement. "Je n'ai rien contre le vélo, mais trois pistes cyclables comme c'est le cas rue de la Loi et rue Belliard et dans la chaussée de la Hulpe, c'est au moins une de trop. Voire deux!". "Je suis favorable au vélo, poursuit-il, mais profiter du Covid pour inonder Bruxelles de pistes cyclables, c'est une hérésie! Quand on vit dans une communauté, les acteurs qui font bouger les choses doivent être parties prenantes. C'est un minimum", tonne-t-il. Cette histoire de pistes cyclables, pour Thierry Goor, c'est comme pour le piétonnier. "On a fait les choses à l'envers. Il faut d'abord mettre en place des transports en commun permettant de venir à Bruxelles, mais ici, on fait les choses sans suivre les étapes. C'est aussi tout le problème de la lasagne institutionnelle qui régit Bruxelles."

"Quand on vit dans une communauté, les acteurs qui font bouger les choses doivent être parties prenantes. C'est un minimum." Thierry Goor Wolf

Laissons le mot de la fin à Laurence Rigolet, l'épouse de Lionel Rigolet qui a succédé à son beau-père aux fourneaux du Comme chez Soi (deux étoiles au Michelin). Quand on lui dit que son restaurant est difficilement accessible, elle s'insurge. "Il suffit de descendre du Sablon ou de prendre un bon GPS", explique-t-elle. Elle marque un point. Elle reconnaît avoir souffert lors de l'aménagement du piétonnier, mais elle n'est pas découragée pour autant. Et ce ne sont pas les travaux causés par la future station de métro Toots Thielemans qui vont la faire changer d'avis.

"J'aime le centre-ville où il y a de moins en moins de grandes maisons, mais nous y avons notre place." Laurence Rigolet Comme chez soi