Joël Robuchon (1945-2018)

Né à Poitiers en 1945, d'une famille modeste, Joël Robuchon débute son apprentissage derrière les fourneaux 15 ans plus tard, en 1960. Il débute sa véritable carrière de chef à la tête du Concorde Lafayette (Paris XVIIe), en 1974. Il a alors 29 ans et dirige une brigade de 90 cuisiniers. En 1978, il devient Meilleur ouvrier de France. Six ans plus tard, il décroche le graal: une troisième étoile pour son propre restaurant parisien " Jamin ".