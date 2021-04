Jupiler voit rouge

On connait par contre le slogan. Ce sera" we are all Red inside". Il sera accompagné d'une Jupiler rouge distribuée au fût et en canette. La recette magique tient dans un colorant à base de carotte noire. "Il n'y aura pas de bouteilles car il est plus compliqué de clairement marquer la différence sur les packagings des bouteilles et des bacs. On ne souhaite pas que des clients se trompent en voulant acheter une bière normale", explique le brasseur. Ça sera bête même si le goût reste identique. Le résultat visuel est réussi mais rappelle la couleur d'une célèbre autre bière à la cerise, vendue par AB InBev. Mais aussi par un paquet de concurrents.