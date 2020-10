L'ex-CEO de Lunch Garden lui réclame 1,6 million d'euros

Licenciée en mai 2020, Annick Van Overstraten, ex-CEO de Lunch Garden, attaque la chaîne de restaurants en justice et réclame des dédommagements.

Cette semaine, Lunch Garden a fait part de son intention de licencier 138 travailleurs sur les 1.100 que compte la chaîne de restauration, l'idée étant de réduire les coûts. Mais, les mauvaises nouvelles n'arrivant jamais seules, on a appris ce jeudi que Annick Van Overstraeten, la CEO de Lunch Garden licenciée en mai dernier, attaque son ancien employeur devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Elle y réclame environ 1,6 million d'euros pour des bonus impayés, une indemnité de rupture et des dommages et intérêts.