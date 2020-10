"L'horeca est puni pour montrer que le gouvernement prend des mesures"

Injuste, incompréhensible, démotivant. Au lendemain d'une nouvelle fermeture des établissements décidée dans la lutte contre la pandémie, le secteur de l'horeca ne décolère pas. "On aurait peut-être pu encore renforcer les mesures. Le secteur était prêt à faire davantage de sacrifices", explique Pascal Devalkeneer du restaurant étoilé le Chalet de la Forêt. Il rappelle les investissements déjà opérés par certains acteurs pour répondre aux mesures de distanciations dictées lors de la réouverture de juin.

Il s'interroge aussi sur comment en est-on arrivé là? "On parle de la seconde vague depuis le mois de mai. Et qu'a mis en place le gouvernement pour l'éviter? Rien n'a été fait".

Sauver 20% du chiffre d'affaires

André Van Hecke dirige l'enseigne "Les Filles " et la "Brasserie 28". Face à cette nouvelle fermeture, il n'est guère moins virulent. "L'horeca n'a pas suffisamment de lettres de noblesse pour ne pas être touché. Il n'y a aucune véritable prise de conscience de ce que représente économiquement le secteur."

Premier employeur de Belgique après le secteur public, l'horeca est aussi le secteur où les salaires sont les plus faibles. "Notre personnel va devoir vivre avec 60 à 65% de son salair e, ça veut dire 1.000 euros par mois. Quant au secteur, ce n'est déjà pas un secteur sain, car il n'a jamais réussi à vendre un produit transformé à sa juste valeur." André Van Hecke souligne aussi la situation des fournisseurs de la restauration n'est pas plus enviable.

Certes certains acteurs vont garder un minimum d'activité. "Nous gardons notre comptoir boulangerie ouvert, tout comme le Deliveroo et le online ordery", explique Annick Van Overstraten du Pain Quotidien. "Mais cela représente tout au plus 20% du chiffre d'affaires."

500 millions, oui mais comment?

Cela rassure-t-il le secteur? Pour l'heure pas du tout. Une question, et non des moindres, reste sans réponse: comment vont être répartis ces millions? Pascal Valkeneer rappelle que les frais d'un petit établissement ne sont pas les frais d'un étoilé. Chacun va-t-il donc recevoir un montant équivalent? Va-t-on se prendre en compte le chiffre d'affaires? Les frais fixes? "Que va représenter ce montant face à un mois de fermeture?"

Propriétaire des "Filles" et des "Brasserie 28"

"On nous a déjà octroyé un report de trois mois des charges. Une bouffée d'oxygène certes, mais une fois la reprise, il va falloir payer les frais courants et ces reports. Ce sera double peine."

"On nous a déjà octroyé un report de trois mois des charges. Une bouffée d'oxygène certes, mais une fois la reprise, il va falloir payer les frais courants et ces reports. Ce sera double peine. 2021 s'annonce déjà comme une catastrophe en matière de faillites", souligne André Van Hecke. Il ajoute que la prime de 3.000 euros promis par la Région bruxellois lui permet tout au plus de verser 1/5e du loyer de son établissement situé Grand-Place.