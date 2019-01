L'horeca perd une bataille contre la black box

Fin de la partie concernant la délivrance des tickets de caisse via les caisses enregistreuses (caisses blanches ou black box, c'est selon) dans le secteur horeca. Le Conseil d'Etat a rejeté, par trois arrêts, le 17 janvier 2019, les recours introduits par Het Borrelhuis, De Gulden Coppe, Horeca Vlaanderen et Horeca Vlaams-Brabant en vue de l'annulation de l'arrêté royal du 16 juin 2016, modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse via une black box.