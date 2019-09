L'horizon se dégage pour le resto de l'Atomium

Rappelons brièvement que deux groupes avaient remis une offre pour reprendre l’exploitation du restaurant en question. Seul le prix permettait de faire une distinction entre les deux offres. D’un côté, le restaurant François proposait 258.000 euros tandis que deux entrepreneurs, Nigor Berisha et Martin Rama, mettaient 500.000 euros sur la table. En première instance, des doutes avaient été exprimés sur l’origine des fonds apportés par le duo, ceux-ci étant essentiellement composés de prêts familiaux venus de Suisse et de France. Et malgré un avis négatif du parquet, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles avait décidé d’attribuer le restaurant à Nigor Berisha et Martin Rama.