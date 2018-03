L'hôtel Bvlgari Paris ouvrira ses portes en 2020 avenue George V

Le Bvlgari Paris, conçu par le cabinet d’architecture italien Antonio Citterio Patricia Viel, ouvrira ses portes en 2020 avenue George V.

Bvlgari Hotels & Resorts confirme l’ouverture d’un nouvel hôtel à Paris à l’horizon 2020. Ce nouvel opus suivra l’ouverture de Pékin et Dubaï en 2017, Shanghai en 2018 et Moscou, en 2020 également. Huit établissements composeront alors la collection des hôtels Bvlgari, après ceux de Milan, Londres et Bali.

L’Hôtel sera situé au n°30 de l'avenue George V, qui forme avec les Champs-Elysées et l’avenue Montaigne le fameux Triangle d’Or, l’un des lieux les plus exclusifs pour le shopping de luxe, le divertissement et les activités culturelles. Il offrira 76 chambres, dont la plupart sont des suites, ainsi qu’un ensemble d’installations de luxe comprenant un SPA d’une surface de 1.300 mètres carrés, une piscine de 25 mètres, un restaurant et un bar donnant sur un jardin intérieur. Le Bvlgari Paris a été conçu par le cabinet d’architecture italien Antonio Citterio Patricia Viel, avec la collaboration des architectes parisiens Valode & Pistre.