L'hôtel "Les Comtes de Méan" à nouveau en réorganisation judiciaire

L’unique hôtel cinq étoiles de la province de Liège traverse toujours une passe difficile. La société exploitant "Les Comtes de Méan" vient en effet de repasser par la case réorganisation judiciaire (PRJ), comme elle l’avait fait déjà il y a deux ans. À l’époque, il s’agissait d’une PRJ par accord collectif, visant donc uniquement à négocier avec ses créanciers. Aujourd’hui, en revanche, l’objet de la procédure est le transfert. Autrement dit, le but est de céder tout ou partie de l’actif à un repreneur. Contactée, la direction de l’hôtel n’a pas répondu à nos appels. Quant au mandataire de justice désigné par le tribunal de l’entreprise de Liège, il a argué du secret professionnel pour ne pas émettre le moindre commentaire ni fournir la moindre explication.

Les "Comtes de Méan" étaient exploités jusqu’il y a deux ans en franchise pour l’enseigne Crowne Plaza. Depuis lors, il est exploité en toute indépendance par la famille Martin (France) via la société Royal Selys SA.

Un mieux en 2017

L’année 2017 avait permis d’enregistrer un mieux. Malgré le tassement du chiffre d’affaires à 8 millions d’euros contre 8,5 millions un an plus tôt, le résultat d’exploitation avait frôlé l’équilibre, à moins 30.000 euros contre une perte de 3,7 millions en 2016. L’entreprise avait, du coup, réduit sa perte nette à 0,6 million, contre une perte nette de 4,5 millions à fin 2016.

Trois mois de sursis

On présume qu’entre-temps, les résultats de l’an dernier n’auront pas permis d’inverser la tendance, puisqu’on se dirige à présent vers un transfert d’actifs sous contrôle d’un mandataire de justice. Le tribunal a déclaré la procédure ouverte le 15 juillet dernier, avons-nous appris. Il a fixé la durée du sursis à trois mois: elle se terminera le 15 octobre prochain. L’enjeu n’est pas mince, puisqu’il en va de l’avenir de l’hôtel a priori le plus luxueux de la ville de Liège (et environs).