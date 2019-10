La Bastoche se met à l'abri de ses créanciers

800.000 euros de dettes

"Un tel établissement ouvert quasiment 24 heures sur 24 tous les jours est difficile à gérer et impossible à surveiller tout le temps", a entamé l’avocat pour expliquer une partie des difficultés rencontrées par La Bastoche qui se retrouve endettée à hauteur de près de 800.000 euros. Un peu de tiraillement avec un associé n’a pas aidé non plus, mais depuis deux jours, tout est réglé et le gérant, qui détenait déjà 75% des parts du restaurant, vient de mettre la main sur la totalité des actions. Enfin, quand l’actuel gérant a repris l’affaire, un procès était en cours concernant le bail du restaurant que le propriétaire des lieux voulait sensiblement revoir à la hausse. Un accord a pu être trouvé et cette épée de Damoclès a été décrochée jusqu’au prochain renouvellement de bail dans six ans.