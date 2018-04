La Commission européenne émet des réserves sur la loi "Booking.com"

Le projet porté par les ministres des PME Denis Ducarme (MR) et de l’Économie Kris Peeters (CD & V) vise à empêcher des plateformes comme Booking.com de contraindre les fournisseurs d’hébergements qui veulent y être référencés à leur réserver leurs tarifs les plus bas. Le prix de la location est déterminé librement par l’exploitant, dit le projet de loi, et "toute clause d’un contrat conclu entre l’exploitant et un opérateur de plateforme" qui dirait le contraire n’a pas de valeur. Le projet de loi belge vise à "compenser le déséquilibre entre les exploitants et les opérateurs de plateformes en renforçant la liberté d’action des exploitants".