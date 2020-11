La FGTB et la CSC menacent d'attaquer la Commission européenne en justice

Un conseil d'entreprise s'est tenu jeudi chez Ciano, un sous-traitant qui gère le catering de la Commission européenne. La FGTB et la CSC veulent aller en justice.

Les syndicats, réunis en front commun syndical FGTB-CSC, ne digèrent pas du tout l'annonce faite récemment par la Commission européenne de suspendre ses activités de restauration du 1er janvier jusqu'au mois de septembre 2021. Cette annonce pourrait entraîner la suppression de 400 emplois chez Ciano et Compass , les deux sociétés qui géraient le catering pour la Commission ou en lice dans le processus d'appel d'offres pour le nouveau contrat. À l'issue d'un conseil d'entreprise qui s'est tenu chez Ciano ce jeudi, Christian Bouchat , Secrétaire régional FGTB pour le secteur horeca, nous a dit son intention d' attaquer la Commission européenne en justice afin que l'institution prenne ses responsabilités. Cette action devrait être introduite dans les prochains jours en front commun syndical (FGTB-CSC), nous a-t-il précisé.

La situation est tendue. Et encore floue. On l'aura compris, ce sont des sous-traitants qui, jusqu'à aujourd'hui, géraient le catering dans les différents bâtiments occupés par la Commission européenne. La semaine dernière, la Commission a invoqué la crise sanitaire et la force majeure pour annoncer la suspension de ses activités catering au moins jusqu'au mois de septembre 2021 ainsi que l'annulation de l'appel d'offres qui était en cours pour un nouveau marché.