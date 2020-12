La Fédération Horeca veut plus d'efforts de la SNCB pour les restos dans les gares

La Fédération Horeca Bruxelles demande à la SNCB de faire des efforts supplémentaires vis-à-vis des établissements horeca présents dans les gares.

La Fédération Horeca Bruxelles sollicite la SNCB afin qu'elle fasse des efforts supplémentaires concernant les réductions de loyers accordés aux établissements horeca qui se trouvent dans toutes les gares du pays, nous a expliqué Fabian Hermans, administrateur et trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles. À ce stade, la SNCB accorde une réduction de 20% des loyers aux établissements se trouvant dans les gares, en échange de quoi ceux-ci doivent s'engager à ouvrir leurs portes. Pas de souci jusque-là, sauf que, selon la Fédération, il y a très peu de passage dans les gares à cause des mesures de télétravail et il est interdit de manger dans les gares, sur les quais et dans les trains. Et là, pour la Fédération, ça ne passe plus.

C'est en tout cas l'objet d'un mail envoyé au chef de cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. "Il s'avère que la SNCB octroie une remise de 20% sur les loyers à condition que l'exploitation soit ouverte, ici en take away, mais il est interdit de consommer de la nourriture dans les gares donc, comment voulez-vous que ces exploitations fonctionnent et survivent dans ces conditions?", peut-on on lire dans le mail en question.

Effort supplémentaire

Du côté de la Fédération, on précise en outre que cette remise de 20% des loyers devra être remboursée avant la fin de la concession. Ce que voudrait la Fédération, c'est un effort supplémentaire au niveau des loyers ainsi que la possibilité de laisser les clients manger dans les gares, tout en respectant les mesures sanitaires. Comme nous l'a indiqué Fabian Hermans, la Fédération souhaite rencontrer le ministre de la Mobilité afin de voir s'il ne serait pas possible de dégager une solution, sous peine d'assister à une déferlante de faillites. "On demande que la SNCB, qui est un organe public, fasse des efforts", a poursuivi Fabian Hermans.

"Nous déplorons les conséquences de cette crise sanitaire sur les activités de nos concessionnaires, qui, encore une fois, constituent un pilier de la vie de nos gares que nous soutenons du mieux que nous pouvons, dans cette situation difficile pour tous", répond-on du côté de la SNCB. La société rappelle également que des mesures ont été prises depuis le début de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Parmi celles-ci, relevons la suspension de la facturation des provisions énergétiques et l'arrêt des intérêts de retard sur des factures non payées.

De plus, la SNCB rappelle aussi que les concessionnaires bénéficient d'une réduction de 20% des redevances mensuelles de mars à décembre et de 30% pour les mois d'avril et de mai. Ces mêmes concessionnaires bénéficient également d'un report du paiement de ces redevances de mars à décembre via un plan d'apurement sans intérêts qui peut être étalé sur deux ans. Enfin, une dernière mesure prévoit la prolongation du contrat de concession pour une durée de six mois afin de donner à ces concessionnaires la possibilité de générer six mois de plus de chiffres d'affaires, précise la SNCB qui indique être à la disposition de ces établissements pour examiner leurs demandes spécifiques.