La Fevia réclame un soutien aux fournisseurs de l'horeca suite aux mesures contre le Covid-19

Les mesures de soutien annoncées sont "vitales", souligne la Fevia. "Mais l'impact va plus loin et touche également les nombreuses entreprises de l'industrie alimentaire belge qui fournissent toutes sortes de produits alimentaires et de boissons au secteur", souligne-t-elle. "Les entreprises alimentaires belges risquent de perdre jusqu'à 320 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois en raison des mesures, en plus de l'impact qu'elles ressentent déjà depuis le début de la crise du coronavirus", s'alarme l'organisation sectorielle.