La Taverne du Passage se met en réorganisation judiciaire

Nouveau vent mauvais pour le secteur horeca bruxellois. La Taverne du Passage, Vincent,’T Kelderke et trois autres établissements se tournent vers le tribunal de commerce pour se mettre à l’abri de leurs créanciers. Il s’agit de gérer l’héritage du passé.

Nouveau gros coup de massue pour le secteur horeca bruxellois. Six établissements situés au centre-ville, dont quatre sur la Grand-Place, viennent de se tourner vers le tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour se mettre à l’abri de leurs créanciers par le biais de la procédure en réorganisation judiciaire (PRJ).

Les établissements concernés sont la Taverne du Passage (Galerie de la Reine), Vincent (rue des dominicains), La Rose blanche, l’Estaminet du Kelderke, ‘T Kelderke et La Brouette, ces quatre derniers étant tous situés sur la Grand-Place de Bruxelles.

Pas d’amalgame

Bien entendu, une histoire n’est pas l’autre et pas question, dans ce cas-ci, de faire des amalgames avec les faillites récentes d’une douzaine de restaurants à Bruxelles. "Nous voulons éviter tout amalgame", avertit Yves Deflandre, la cheville ouvrière et opérationnelle des six restaurants concernés par cette requête en réorganisation judiciaire.

Comme l’explique Eric Boigelot, l’avocat des six restaurants, cette démarche devant le tribunal de commerce a été mûrement réfléchie. "Le but est d’essayer de nous libérer du boulet du passé", a précisé l’avocat, faisant clairement référence aux événements qui ont frappé la capitale de plein fouet depuis la fin de l’année 2015.

Lisez le "lockdown" ayant suivi les attentats de Paris, les attentats de Bruxelles en mars 2016, les effets négatifs du piétonnier et les problèmes de mobilité rencontrés à Bruxelles à la suite des travaux dans divers tunnels. "À cause de ces différents événements, les six restaurants qui vivent essentiellement du tourisme ont enregistré une série d’annulations. En un an, la chute a été vertigineuse", a encore précisé Eric Boigelot.

Yves Deflandre ne dit pas autre chose. "On traîne derrière nous un boulet depuis 2016. À ce moment-là, en un an, nous avons perdu 30% de notre chiffre d’affaires", nous a-t-il précisé.

Alors que l’on s’apprête à fêter cette année les 90 ans de la Taverne du Passage, l’une des enseignes emblématiques de la Galerie de la Reine, les responsables des six établissements concernés n’ont aucune envie de vivre une faillite. Ils assurent que la situation aux niveaux opérationnel et financier est meilleure aujourd’hui qu’en 2014, la dernière année de référence "normale" avant les troubles.

Au cours de l’année écoulée, les différents établissements ont ainsi remboursé un million d’euros aux fournisseurs, mais ils n’arrivent pas à reboucher le trou creusé depuis 2016. "Nous avons un plan qui devrait s’étaler sur cinq ans, nous avons sollicité un délai de six mois et nous espérons obtenir des abattements intéressants", nous a assuré l’avocat. Et ce dernier d’enfoncer le clou: il faut prendre le taureau par les cornes, régler le passé et gérer le présent.

Air frais

Yves Deflandre le confirme. "Nous allons profiter de l’occasion pour donner un nouveau souffle à nos différentes sociétés. On a tenu bon pendant ces années, mais on traîne ce boulet derrière nous. Mais là, les performances reviennent, nous sommes meilleurs en gestion qu’avant."

Yves Deflandre, qui a commencé sa carrière comme directeur financier de Paul Bocuse, l’assure: l’activité reprend. Et plus encore depuis le passage du niveau 3 au niveau 2 de la menace terroriste. Un coup d’air frais qui a incité les entreprises étrangères à revenir à Bruxelles pour à nouveau y organiser des séminaires et autres buffets d’entreprises.

"Beaucoup de clients d’affaires reviennent depuis la baisse du niveau d’alerte. La Taverne du Passage a même retrouvé un chiffre d’affaires supérieur à 2014, notre dernière année de référence", nous a encore expliqué Yves Deflandre.

Près de 90 personnes travaillent pour ces six restaurants. L’ensemble des collaborateurs ont été prévenus de la situation par les responsables des établissements qui ont décidé de jouer la carte de la transparence et de la communication.

"Il n’y a pas de faillite en vue, nous voulons montrer que nous croyons à un retour d’une activité normale comme celle que nous avons connue à Bruxelles pendant 25 ans. Nous sommes les défenseurs de la cuisine bruxelloise, nous y croyons", a encore martelé Yves Deflandre.