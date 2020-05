La brasserie Chez Clément demande la PRJ

Point de rencontre incontournable et restaurant bien connu dans le Brabant wallon, la brasserie Chez Clément , située à la Mazerine (Genval), vient de se tourner vers le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles pour se mettre à l'abri de ses créanciers par le biais de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) . Pour le restaurant, défendu par Patrick Della Faille (Faber Inter), ce n'est pas une première puisqu'une réorganisation judiciaire avait déjà été introduite en avril 2016 devant le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon cette fois-là.

Deuxième PRJ

Rebelote donc pour ce restaurant qui, à la suite d'un récent changement de siège social vers Bruxelles , s'est retrouvé devant le tribunal de l'entreprise de Bruxelles pour demander cette mesure de protection. " La société a honoré le plan de sa première réorganisation judiciaire ", a plaidé Patrick Della Faille devant les juges, expliquant que le transfert des activités était la seule solution . À la barre, l'avocat a expliqué que les attentats de Paris et de Bruxelles ainsi que la crise actuelle du c oronavirus expliquaient ce besoin de se mettre à l'abri des créanciers. Il a également fait état de fautes de gestion , notamment par le biais de contrôles fiscaux mal gérés.

On a également appris à la barre que l'actuel gérant de l'établissement était candidat à la reprise. Si le tribunal accorde la PRJ, un mandataire de justice sera désigné en vue de trouver le meilleur repreneur pour la brasserie Chez Clément qui, selon les derniers résultats publiés, présente une perte cumulée de plus de 700.000 euros. L'établissement emploie un peu plus de 25 personnes.