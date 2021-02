La chaîne de pizzerias Loola s'étend malgré la crise

La chaîne de pizzerias Loola semble ne pas connaître la crise. Si tout se déroule comme prévu, un cinquième restaurant devrait ouvrir à Bruxelles cette année.

Le concept vient d'outre-Atlantique, du Canada pour être précis. Et le moins que l'on puisse écrire est que les premiers pas, en Belgique, de la chaîne de pizzerias Loola sont prometteurs. Encore faut-il utiliser l'imparfait dans ce cas-ci, la crise sanitaire causée par le Covid-19 étant passée par là. Pourtant, malgré cela, Olivier Dumelie, l'entrepreneur que l'on retrouve à la barre du groupe ne baisse pas les bras. Au contraire. Son associé et lui sont sur le point de signer pour un nouvel emplacement haut de gamme à Bruxelles. Deux endroits sont étudiés par l'équipe de Loola. Si le deal se fait, le 5e restaurant Loola devrait ouvrir ses portes après l'été 2021.

L'aventure de Loola a démarré en juin 2019, date de l'ouverture du premier restaurant du groupe le long de l'avenue Louise. En réalité, Loola, c'est avant tout un concept de bar à pizzas à composer soi-même ramené du Canada par l'associé d'Olivier Dumelie. À cette époque, Olivier Dumelie travaille pour le groupe Deficom (foires et salons). Mais la proposition de son associé tombe à point nommé et il ne tarde pas à démissionner.

4 millions d'euros L'investissement consenti pour le développement de Loola

Le premier restaurant ouvre ses portes neuf mois plus tard. En plus des pizzas à composer, Loola propose également des salades à composer. Après ce premier restaurant, d'autres suivront, comme Boondael (près de l'ULB), Louvain-la-Neuve ou Waterloo. En moyenne, sur base annuelle, ces quatre restaurants - hors période Covid - écoulaient entre 195.000 et 200.000 pizzas (contre 75.000 salades), ce qui, à la louche représente une moyenne de 12,90 euros par couvert, comme nous l'a précisé Olivier Dumelie.

Quinze restaurants d'ici à trois ans

On l'aura compris, le groupe a de l'ambition et la crise sanitaire actuelle ne semble pas réfréner les velléités d'expansion d'Olivier Dumelie et de son associé, ce dernier gérant un fonds de private equity. D'ici à trois ans, le duo entend être à la tête d'une quinzaine de restaurants en Belgique, en exploitation propre ou en franchise. À ce stade, Loola représente un investissement de 4 millions d'euros. Si les négociations concernant un nouvel emplacement aboutissent, Loola devrait y investir 800.000 euros. On parle d'un restaurant de plus de 300 mètres carrés.

"Nous voulons avoir la quintessence de la clientèle, même si ce genre d'emplacements se paie cher." Olivier Dumelie Administrateur de Loola

Après avoir observé le fonctionnement des premiers restaurants, le duo d'entrepreneurs a décidé de jeter son dévolu sur des endroits très fréquentés, dans des rues animées ou à proximité de galeries commerçantes, mais également suspectibles de créer du mouvement en soirée. Il n'est donc pas question, à ce stade, d'implanter un restaurant à l'intérieur d'une galerie commerçante. Dans un futur proche, Loola lorgnera donc des emplacements "triple A" dans de grandes villes comme Gand, Liège ou Anvers, pour ne citer que celles-là. "Nous voulons avoir la quintessence de la clientèle, même si ce genre d'emplacements se paie cher", nous a précisé Olivier Dumelie.