La nouvelle vie de l’ex-patron d’Exki sera verte ou ne sera pas...

Après avoir quitté la codirection d’Exki et vendu ses parts, Nicolas Steisel se lance dans un projet d’agriculture durable plus personnel . Rencontre avec un néo gentleman-farmer.

"Vous quittez la grand-route et roulez environ un kilomètre sur un chemin boisé et vous y êtes", indique le SMS. Nous sommes à Lubbeek, commune de l’est du Brabant flamand dont le bourgmestre est un certain Theo Francken. C’est là qu’habitent les Steisel, grande famille d’entrepreneurs. Sur place vivent de nombreux cousins et cousines, dans plusieurs maisons réparties sur un vaste domaine comprenant bois, champs, prairies et étangs.

Édouard Steisel a fondé à Malmedy les Papeteries de la Warche, devenues Intermills, qui seront cédées à la Région wallonne. Son arrière-petit-fils, Denis Steisel, a lui cofondé l’agence de marketing digital n°1 en Belgique, Emakina, cotée sur Euronext. Quant au frère de ce dernier, notre hôte du jour, Nicolas Steisel, il a créé la chaîne de restauration rapide de qualité Exki avec Frédéric Rouvez et Arnaud de Meeus. Les terres, elles, ont été acquises au début du XXe siècle par un de leurs ancêtres maternels, dirigeant de la Raffinerie Tirlemontoise toute proche.

Vue en plein écran Nicolas Steisel veut faire de la recherche autour des "jardins forestiers nourriciers".

C’est sur ces terres que Nicolas Steisel a installé son nouveau QG. Fraîchement sorti de l’aventure Exki après vingt ans de succès couronnés par un titre de Manager de l’année (partagé avec Frédéric Rouvez) et d’Entreprise de l’année, il compte mener ses nouveaux projets sociétaux, environnementaux et entrepreneuriaux à Lubbeek.

Un départ programmé

Mais revenons sur ce départ d’Exki. "J’ai pris la décision durant l’été 2019", raconte-t-il, veston de tweed style gentleman-farmer, assis à une table de jardin en profitant de l’automne ensoleillé. "J’ai d’abord démissionné comme co-CEO. Je suis resté administrateur et je me suis occupé de nos cuisines centrales à Barcelone, Lyon et Turin avant de préparer la transition avec celui qui allait me succéder comme COO dans la nouvelle organisation, l’ancien patron d’Autogrill Belgium, Steven De Man. J’ai ensuite vendu mes parts (8,9%) à un des actionnaires, Iris Belgium, et j’ai rendu mon mandat d’administrateur mi-août."

Nicolas Steisel a bien envisagé de rester actionnaire et administrateur avant de finalement couper les ponts. "D’une part, je ne possède pas de fortune personnelle et j’ai besoin de fonds pour mes projets; de l’autre, rester administrateur passif ne m’intéresse pas, je préfère l’action."

"L’ampleur prise par Exki l’a rendue compliquée à gérer en binôme." Nicolas Steisel Co-fondateur et ex-co-CEO d'Exki

On s’en doute, la décision a été mûrement réfléchie. "Ce n’est pas évident de quitter une boîte que l’on a lancée, des gens que l’on apprécie et un job passionnant et bien rémunéré, mais l’ampleur prise par Exki l’a rendue compliquée à gérer en binôme", dit-il. Il s’explique: "Frédéric était dans la stratégie, le financier, l’immobilier; moi davantage dans le marketing, les produits, les emballages. Cela demande de se coordonner en permanence. Mais avec plus de 1.000 collaborateurs et une présence dans six pays, l’entreprise a acquis une telle taille que c’était devenu difficile de trouver le temps de se voir physiquement pour se parler, alors que gérer pareille société demande des contacts permanents et des décisions rapides. J’ai donc indiqué à Frédéric que, selon moi, cette direction bicéphale ne convenait plus."

D'où une nouvelle organisation avec un CEO qui est le seul patron, assisté d’un COO pour l’opérationnel et soutenu par une direction financière et juridique. "Je me suis rendu compte que Frédéric, avec sa rigueur et son autorité naturelle, avait plus le profil que moi pour diriger une boîte aussi grosse. C’est le cap désormais pris par l’entreprise et je pense que c’est plus sain", complète-t-il.

Nicolas Steisel insiste: "Ce n’est pas un divorce, même si cela y ressemble, et on s’est quittés en très bons termes. Cette codirection a été magnifique, on se challengeait l’un l’autre, on a eu des échanges très constructifs, on validait tout à deux.»

Salon écologique

Pas d’amertume donc de sa part, mais un désir, à 56 ans, de prendre du temps avec sa famille, qui l'a toujours soutenu, et de passer à autre chose. Oui, mais quoi ? Essentiellement des projets liés à l’environnement, l’agriculture bio, les circuits courts. Bref, des sujets très tendance pour cet ex-Solvay boy qui a travaillé pour l’ex-groupe GIB après trois ans dans l’audit. À court terme, après avoir repris la maison de ses parents sur le domaine familial, ce père de trois grandes filles veut réaménager l’endroit pour en faire un lieu d’échange, de partage, de rencontre. Bref, comme il le dit lui-même en plaisantant, "une sorte de salon écologique, comme il y avait les salons littéraires du XIXe siècle".

"Je voudrais créer une sorte de salon écologique, comme il y avait les salons littéraires du XIXe siècle." Nicolas Steisel

Nicolas Steisel part de quasi rien. Le domaine compte bien quelques hectares de prairies et de champs, mais ils font l’objet d’un bail à ferme. "Sur les parcelles non exploitées qui restent, je voudrais faire de la recherche autour des jardins forestiers nourriciers, là où la nature s’autoéquilibre pour donner des plantes comestibles", détaille-t-il. "Je suis inspiré en cela par mon neveu Valentin Steisel, bioingénieur, et ma nièce Pauline Steisel, cofondatrice du projet 'L’Arbre Qui Pousse' à la ferme de la Balbrière, à Ottignies-Louvain-La-Neuve. J’aimerais aussi cultiver des plantes exotiques dans une serre tropicale alimentée par de l’énergie solaire."

Plein d'idéal, celui qui se serait bien vu fermier après Solvay déplore que l’agriculture soit si dépendante des subsides publics. "L’agriculture classique n’est pas rentable de façon autonome, c’est triste. Développer le bio? La permaculture? Bien sûr, mais c’est hyper exigeant, même s’il y a des astuces comme le paillage, la lombriculture, les insectes protecteurs… J’aimerais donc faire de la recherche sur la microagriculture, pour rendre l’agriculture bio moins contraignante, rendre le potager de nos grands-parents accessible à tous, y compris en ville, sur de petites espaces…"

Eau biodynamisée

Un autre de ses projets, c’est "l’eau biodynamisée". "J’ai découvert ce concept dans une foire bio à Nuremberg, j’ai trouvé l’idée un peu farfelue et, même si elle n’est pas neuve, elle m’a conquis."

Derrière ce projet, il y a deux entrepreneurs wallons, Christophe Carrette et Tanguy De Prest, des quadras qui ont développé un appareil, le Biodynamizer, qui transforme l’eau du robinet en eau beaucoup plus pure, comme une eau de montagne. Il s’agit de modifier physiquement les cristaux d’eau au moyen de processus naturels, le mouvement de l’eau, le magnétisme et les fréquences, ce qui permet de lui rendre son énergie naturelle et sa structure originelle.

"Je voudrais les accompagner et à terme investir dans ce projet qui permettrait de proposer – et pourquoi pas à Exki ? – des boissons plus saines: jus, thés, tisanes." Certaines existent déjà, comme la Houblonde, la première bière biodynamique. "Cela paraît ésotérique, mais ils finalisent la mise au point de leur appareil qui va être commercialisé en 2021", poursuit-il, volubile. "Cette solution m’a aussi interpellé car chez Exki, j’étais obsédé par l’impact environnemental de nos emballages. L’eau biodynamique permet de s’en libérer, car elle pourrait être livrée dans les ménages ou l’horeca en fûts, comme la bière, via un système coopératif permettant de travailler localement, en étoile."

"Je me donne un an pour concrétiser mes projets." Nicolas Steisel

Nicolas Steisel s’est donné un an, jusqu’à l’automne 2021, pour concrétiser tous ces projets et s’engager vraiment, que ce soit en temps et en argent. "Parler de tout ça, c’est un peu comme une psychothérapie", conclut-il. "Moi qui pendant plus de trente ans n’ai jamais levé la tête du guidon plus de quinze jours, ça me fait beaucoup de bien!"