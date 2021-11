La vague d'annulations pousse l'événementiel à un quasi lockdown

"Il n'y a pas de lockdown, mais on a l'impression qu'il y en a un", déclare Bruno Schaubroeck de l'Event Confederation, qui regroupe toutes les entreprises qui organisent des événements, des congrès et des foires dans notre pays.

Il est question de fêtes de mariage, de fêtes d'entreprise de fin d'année, d’événements pour un lancement de produit, de campagne de marketing et autres. Hors période de crise sanitaire, on en dénombre quelque 70.000 par an. La majorité de ces événements regroupent 50 à 200 personnes et pourraient donc être organisés avec le pass sanitaire et des tests rapides, précise Bruno Schaubroeck.