La vente des Armes de Bruxelles à Léon remise en question

Consultation de documents

Pour qu'une action introduite en référé soit valable, il faut en prouver l'urgence . Dans la citation, que nous avons pu consulter, cette urgence semble justifiée, car les mesures découlant de cette demande de publication de documents pourraient être l'annulation ou la résolution de la cession du fonds de commerce et l' organisation d'un second tour d'appel d'offres.

Vers un deuxième tour?

En réalité, Lucien Nataf (via Eurorest) est entré dans la danse en temps et en heure afin de pouvoir prétendre à la reprise du fonds de commerce des Armes. Le 17 avril dernier, quelques minutes avant la date butoir annoncée par la curatrice, Eurorest avait envoyé une offre ferme de 750.000 euros , annonçant la reprise d'une partie du personnel. Afin d'être plus précis sur ce dernier point, Eurorest avait demandé un délai supplémentaire afin de pouvoir entrer en contact avec les travailleurs. Tout comme la société avait demandé les coordonnées de ces travailleurs à la curatrice.

Vente parfaite

Rudy Van Lancker, le patron de Chez Léon, a tenu à préciser qu’il n’était pas mis à la cause et que cette action ne remettait en rien la vente en question qui, rappelle-t-il au passage, a été validée par le tribunal de commerce. "Il s’agissait d’une offre ferme, il n’a jamais été question d’un second tour. Il y a huit candidats. Quand il aura une copie de mon offre, il verra qu’elle était supérieure", a encore précisé Rudy Van Lancker. Pour lui, la vente est parfaite, il a signé le bail, il est bel et bien le nouvel exploitant des Armes de Bruxelles. "Il ne s’agit que d’une manoeuvre de Lucien Nataf pour intenter une procédure contre la curatrice", a-t-il conclu.