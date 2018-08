Le Belga Queen obtient la réorganisation judiciaire

Le restaurant s’est ainsi mis à l’abri de ses créanciers, suite à un vote de ces derniers, sur son plan de réorganisation. Il y a un peu plus d’un mois, le Belga Queen avait introduit une requête en ce sens devant le tribunal. Interrogé à l’époque par L’Echo, l’avocat du restaurant avait indiqué que son client avait bon espoir de remettre l’établissement sur les rails de la rentabilité . À la même époque, on apprenait également que le Belga Queen de Gand, piloté par une autre société était, lui, tombé en faillite.

En perte au cours des deux derniers exercices (plus de 189.000 euros en 2016-2017, clôturé fin juin, pour un chiffre d’affaires de près de 4,6 millions), l’établissement bruxellois a souffert, comme plusieurs autres restaurants avant lui, des conséquences du lockdown de novembre 2015, puis des attentats de Bruxelles en mars 2016. Le très contesté piétonnier du centre de la capitale ne lui a pas fait du bien non plus.