Le CEO belge du Pain Quotidien remplacé par un ex-Burger King

Celui qui était parvenu à donner une dimension internationale au Pain Quotidien quitte la boulangerie. Le Courtraisien Vincent Herbert a renoncé à poursuivre une aventure longue de 17 ans à la tête de la chaîne de restaurants-boulangeries, présente aujourd'hui à travers plus de 250 adresses dans 21 pays.

Pleins feux sur l'Asie

Vincent Herbert était aussi un actionnaire du Pain Quotidien depuis 1998. Début février, l'entreprise était parvenue à augmenter son capital de 10,5 millions pour le porter à près de 44 millions d'euros; une opération destinée à soutenir la croissance de la marque, notamment en Asie où le Pain Quotidien (déjà présent en Inde, au Japon et à Hong Kong) compte se développer à Singapour et en Chine.

La poursuite de l’expansion aux Etats-Unis et en Asie fait clairement partie des priorités de la chaîne, ce qui peut expliquer la couleur internationale du CV du nouveau patron. Fin des années 2000, à peine plus d’un quart des implantations étaient situées aux Etats-Unis. Actuellement, le marché américain représente environ 40% de l’activité et la moitié de la croissance du chiffre d’affaires du "Pain Quot'".