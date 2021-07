Le Guide Michelin Belgique 2022 ne sera plus que numérique

"Afin de fournir aux gastronomes les recommandations les plus récentes actualisées, la sélection 2022 du Guide Michelin Belgique/Luxembourg sera à découvrir et à retrouver en version numérique seulement ." Voilà le communiqué officiel reçu du manufacturier auvergnat. Inutile d’en savoir davantage, d’en connaître les vraies raisons.

Mais, à l’instar du Guide 2021 Pays-Bas (qui ne fut proposé que numériquement), il n’est guère difficile de les connaître. L’impression a un prix guère rentabilisé par des ventes en forte baisse. En cause, évidemment, la concurrence des commentaires sur les réseaux sociaux fort appréciés des jeunes foodistas estimant le Michelin (et d’autres guides référentiels) quelque peu poussiéreux.

Des ventes à la baisse

Des ventes "papier" en baisse ? À défaut de connaître celles du Guide Belux, celles du Guide Michelin de référence, celui de son pays d’origine, sont éloquentes. De 600.000 exemplaires vendus en 1989, le Michelin France est passé à 124.000 en 2005, à 52.000 en 2017 et un peu plus de 43.000 en 2019 selon edistat.com. Soit une chute de 70% entre 2007 et 2019 d'après Livres Hebdo/GFK.

Lorsque Gwendal Poullennec arrive à la tête des Guides Michelin, une de ses priorités est de développer leur évolution numérique et de multiplier les déclinaisons. Après les États-Unis (New York, San Francisco), il attaque le marché asiatique très porteur. Bien vu. En 2007, le Guide Michelin Tokyo bat des records de ventes : 500.000 exemplaires vendus en quelques jours. Depuis, la capitale japonaise est devenue la ville la plus étoilée du monde. Avant Paris, Macao, Osaka, Singapour, Séoul, Shanghai, Bangkok… Autant d’autres villes d’Asie qui intéressent Michelin… Et qui financent l’opération.