Le Mirazur élu meilleur restaurant du monde

Merci à mon équipe. Vous le méritez. Merci à mes amis de nous avoir soutenus pendant ces 13 années". Accompagné à Singapour à la cérémonie d'annonce du classement de son épouse brésilienne Julia et de l'équipe du Mirazur, Mauro Colagreco, le chef de 42 ans, est monté sur scène à l'annonce de sa victoire en brandissant une énorme bannière représentant quatre drapeaux : ceux de l'Argentine, du Brésil, de la France et de l'Italie. "Cette bannière représente le Mirazur et une nouvelle manière de cuisiner en France", a-t-il expliqué, en rendant hommage à la France, qui lui a permis de "s'exprimer" à travers la cuisine, à l'Argentine pour "les souvenirs d'enfance", au Brésil qui lui a offert "l'amour de sa vie" et à l'Italie dont provient la moitié de son équipe.

Huit nationalités

Natif de La Plata, cet homme au physique de rugbyman, polyglotte et capable de créer 250 à 300 plats par an, est arrivé en France en 2001 et a été formé à l'école des plus grands: auprès de Bernard Loiseau en Bourgogne jusqu'à son suicide en 2003, puis d'Alain Passard à L'Arpège à Paris, et d'Alain Ducasse au prestigieux Plaza Athénée sur l'avenue Montaigne à Paris.