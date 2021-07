Le Pain Quotidien se lance dans l'offre pique-nique

La chaîne belge de restauration propose depuis juin une boîte de pique-nique dans 4 pays, dont la Belgique. Il ne manque plus que le soleil...

Restructuré il y a un an, le Pain Quotidien poursuit son redéploiement, et pas que sur le plan géographique. Alors que l'horeca vient à peine de rouvrir ses portes, la chaîne belge de restauration se diversifie dans... le panier pique-nique. Depuis le mois de juin, elle propose en effet des paquets pique-nique dans quatre pays: Belgique, Pays-Bas, France et Royaume Uni.

"Nos Picnic Boxes et nos Apero Boxes peuvent être achetées dans nos points de vente et en ligne;" Annick van Overstraeten CEO du Pain Quotidien

"Nos Picnic Boxes (pour 2 personnes) et nos Apero Boxes (pour 3 ou 4 personnes) peuvent être achetées dans nos points de vente et en ligne, via le click and collect ou la livraison à domicile", précise Annick van Overstraeten, la CEO du "Pain Quot'".

À l'entendre, la formule séduit, et attire notamment des groupes de personnes désireuses de partager un bon moment en extérieur. Lancée début juin outre-Manche, la box intéresse les entreprises comme les particuliers, précise-t-on au Pain Quotidien.

Soleil discret

Aucun chiffre de vente n'est bien sûr encore disponible. Cela vaut sans doute mieux. Car pour pousser les amateurs à pique-niquer, un ingrédient s'avère incontournable: le soleil. Sa discrétion actuelle inciterait plutôt les amateurs de déjeuners sur l'herbe à privilégier les gueuletons en intérieur.