Le boss de Thai Café se bat contre l'industrialisation des cuisines

“Un meilleur controle du risque” (Afsca)

Du côté de l’Afsca, on ne partage pas l’analyse de Michel Debloos. "De façon générale, dès que l’on parle de collectivité, la réglementation européenne impose un agrément dès que l’on fournit plus de 30% du chiffre d’affaires à d’autres restaurants, même si on est propriétaire de ces restaurants", nous a expliqué la porte-parole de l’Agence en charge de la sécurité et du contrôle alimentaire.

Cette dernière confirme que l’hygiène et la propreté de l’installation de Thai Café ne sont pas en cause, mais que le risque est potentiellement plus élevé à partir du moment où le volume augmente, raison pour laquelle il convient de demander des agréments par type d’activités (découpe de la viande, des produits issus de la pêche,…). Cette façon de faire implique également une fréquence d’inspection plus élevée et une analyse plus poussée une fois par an.

"Et c’est normal, il y a un risque plus élevé dès que l’on prépare de la nourriture pour plus de monde", nous a encore expliqué la porte-parole de l'Agence, précisant que cela ne poussait en rien les restaurateurs vers une sorte d’industrialisation.

Le débat est lancé, bon appétit si vous passez à table.

N.K.