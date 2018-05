Le chef étoilé Maxime Maziers reprend 100% de Bruneau

"Je vais mettre ma carte en place, tout en gardant des classiques de Monsieur Bruneau suivant les saisons: par exemple, le carpaccio de langoustines et crème de caviar, le filet de bœuf Rossini ou encore le perdreau sauvage rôti en cocotte", explique le diplômé de l’école hôtelière de Namur. Ce dernier veut également proposer, chaque jour, aux clients du "sur-mesure". "Par exemple, si j’ai une recette élaborée à la carte et que le client souhaite quelque chose de plus simple à base du même produit, je peux le lui préparer, dans la limite de la marchandise et des disponibilités."