Le fils Bourgeois, nouveau patron du Sanglier des Ardennes

Le fils de Geert Bourgeois, Pieter, a été choisi par Marc Coucke pour prendre la direction du Sanglier des Ardennes à Durbuy.

La nouvelle est passée discrètement au Moniteur belge le 19 mars dernier. L’acte publié, déposé au greffe du Tribunal de commerce de Marche-en-Famenne, avait pour objet la nomination de Pieter Bourgeois - via sa société Crescemus BVBA - au titre d’administrateur délégué de la société anonyme Le Sanglier des Ardennes, rachetée il y a un an par son ami de longue date Marc Coucke.

Cette nouvelle ne ferait guère plus de bruit qu’une brève de comptoir durbuysien si le Pieter en question n’était autre que le fils de Geert Bourgeois, ministre-président du nord du pays, bouillant nationaliste flamand et membre influent de la Volksunie puis de la N-VA.

"Mon fils ne s’est engagé en politique en aucune manière. Je suis contre toute forme de népotisme. Et je lui ai dit un jour, sous forme de boutade, que s’il voulait faire de la politique, il devrait le faire au sein d’un autre parti et dans une autre province", confiait l’an dernier papa Geert à propos de Pieter à nos confrères du Tijd. "J’ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, mais cela exige davantage de diplomatie et de patience que j’en dispose… ", rétorquait alors le fils.

Vue en plein écran Pieter Bourgois, le fils de Geert Bourgeois.

Ingénieur industriel à la base, ce dernier a donc évolué, depuis sa sortie de la Solvay Business School, dans des sphères plus privées et lucratives, complétant sa formation managériale par des MBA à la Solvay Business puis à la Vlerick School. Il a rapidement rejoint la garde rapprochée de Marc Coucke, comme investment manager au sein de sa holding familiale Alychlo. Coucke lui a depuis mis le pied à l’étrier comme administrateur dans nombre de sociétés: miDiagnostics, Option, Zembro et, plus récemment, Versluys et La Petite Merveille (Durbuy). Beaucoup pour un seul homme ? "Pieter est une bête de travail, qui travaille sept jours sur sept et cumule aujourd’hui d’énormes responsabilités", lâche le père.

"Pieter est une bête de travail, qui travaille sept jours sur sept et cumule aujourd’hui d’énormes responsabilités." Geert Bourgeois (N-VA) ministre-président flamand

Le fils vient donc d’en accepter une de plus. Pas la plus importante, mais complexe et bien éloignée de sa Flandre natale. La route risque donc d’être souvent longue et tortueuse pour rejoindre la plus petite ville du pays, désormais en (grande) partie privatisée par son mentor.