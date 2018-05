Le fondateur de la chaîne Hector Chicken reprend la Chaloupe d'Or

Pas d’amalgame

De son propre aveu, Lucien Nataf n’est plus vraiment aux commandes de son groupe aujourd’hui. Il pilote de loin, laissant la place à son fils qui est en train de terminer ses études à Standford. Dès son retour, le fiston aura de quoi s’occuper car le groupe mis sur pied par le père compte aujourd’hui 4 restaurants Brussels Grill, 7 Hector Chicken et un restaurant italien à Anvers. Ajoutez à cela la Chaloupe d’Or qui a rouvert ses portes il y a moins de deux semaines et vous comprendrez que chez les Nataf, la restauration est au cœur du business.

Si Lucien Nataf concède s’être intéressé au Falstaff (Bourse) à une certaine époque, il n’était plus nécessairement en quête d’un nouvel établissement. L’occasion faisant le larron, il a sauté sur l’opportunité. Et s’ il a fallu rassurer le curateur Alain Henderickx du sérieux de l’offre mise sur la table, il a surtout fallu convaincre le brasseur Alken-Maes, premier locataire du restaurant, de céder le fonds de commerce.

En réalité, Lucien et Raphaël Nataf, via leur société Belrest, deviennent les sous-locataires d’Alken-Maes. Si le repreneur ne souhaite pas s’étendre sur le montant de l’investissement, il concède avoir fait un "bel effort financier". Au niveau numéraire, son offre n’était pas la plus élevée, mais le sérieux de l’offre et du groupe créé par Lucien Nataf a convaincu le brasseur de lui concéder le fonds de commerce.