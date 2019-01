Le groupe Cayman choisit Wavre pour ouvrir son premier Novotel 4 étoiles

Il s’appellera Novotel Wavre Brussels East, comme on pouvait s’y attendre. Il sera le premier Novotel 4* géré en Belgique par le groupe familial piloté par Olivier et François Cayman, devenu le premier franchisé belge du groupe Accor dans le secteur hôtelier haut de gamme.

Discrètement logé rue de la Wastinne, le long de la voie rapide (N238) à proximité de Walibi , le bâtiment qui accueille le nouveau Novotel avait été racheté fin 2017 par le groupe familial belge Cayman . Depuis, il a subi une lourde rénovation pour un montant total de 7,5 millions d’euros . "Ces travaux étaient indispensables et nous les avons réalisés en différentes phases pour ne pas devoir fermer complètement l’établissement. Aujourd’hui, les clients disposent d’un vaste jardin avec des espaces dédiés aux enfants, une piscine, une grande terrasse sur laquelle, été comme hiver, ils peuvent se restaurer dans une cadre vert et reposant à un jet de pierre du bruit de la ville", explique François Cayman.

Business first

Campé en contrebas de l’autoroute E411, du campus universitaire de Louvain-la-Neuve et de ses nombreux zonings d'entreprises, le Novotel Wavre et ses 102 chambres (N’rooms) réhabillées veulent résolument devenir un nouveau lieu stratégique pour la clientèle d’affaires en Brabant wallon. Un système de navettes a d’ailleurs été prévu pour transporter gratuitement la clientèle vers leurs différents lieux de rendez-vous dans les business park logés à proximité . Détail original : pas moins de 16 super chargeurs Tesla seront installés sur le parking grâce à un partenariat avec la marque automobile. Et dans les cuisines du nouveau restaurant Blomi, c’est Sébastien Pousseur qui sera aux commandes.

Expansion prévue à l'international

Avec 13 hôtels aujourd’hui en exploitation en Belgique (sous marques ibis, ibis Budget et Novotel), Cayman, fondé en 1989, est désormais le plus important franchisé belge d'Accor Hotels. En 2018, le groupe familial qui emploie aujourd’hui 185 personnes a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros. Et il projette de développer encore tout prochainement ses activités à travers le pays et à l’international, notamment en France.