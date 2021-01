Le groupe hôtelier Van der Valk tire à nouveau la sonnette d’alarme

Comme d’autres professions qui, depuis des mois, se sentent abandonnées par les pouvoirs publics, les hôteliers tirent à nouveau la sonnette d’alarme. Une enseigne familiale, Van der Valk, n’hésite pas à ouvrir ses livres de comptes pour montrer l’étendue des dégâts.

En Belgique, la famille Wohrmann (groupe Van der Valk) n’a cessé d’étendre sa toile ces dernières années. Elle gère et possède aujourd’hui 14 hôtels-restaurants en Belgique, dont le dernier va ouvrir à Gand et le premier s’est installé à Nivelles-Sud voici plus de 40 ans (1977). Les salles de réunion et de wellness y restent désespérément vides depuis des mois déjà, comme d’ailleurs la plupart des 2.000 chambres belges, très axées sur la clientèle corporate.

Rien qu'en Wallonie, les investissements financiers consentis pour étendre l'offre concernent aujourd’hui les hôtels de Charleroi Airport, Mons Congrès, Liège Congrès, l’hôtel Verviers et celui de Liège Selys, récemment racheté et repositionné. "Avant cette crise interminable, nos hôtels affichaient une santé financière saine et nous avions engagé nombre de dépenses stratégiques de développement. L’enveloppe d’investissements en cours dépasse la barre des 100 millions d’euros. Et pour réaliser – par temps normal – un chiffre d’affaires annuel avoisinant 50 millions d’euros, nous devons pouvoir compter sur un personnel, en majorité peu qualifié, qui monte aujourd’hui à 400 équivalents temps plein", résume Bart Wohrmann, le directeur de l’enseigne au Toucan au niveau belge.

Vue en plein écran Bart Wohrmann, le directeur de l’enseigne au Toucan au niveau belge. ©PhC

C’est à ce titre qu’il sort aujourd’hui de son mutisme, lassé d’attendre un soutien efficace d’une fédération horeca wallonne réunissant trop de secteurs et d’acteurs au profil différent. Il a donc écrit à tous les ministres de tutelle du pays. "Non seulement pour les sensibiliser à nouveau à nos besoins de soutien à court terme, mais aussi pour leur demander de penser à un plan de relance – créatif et structuré – à plus long terme, quand l’activité reprendra partout."

Pertes chiffrées, même au ralenti

Pour chiffrer l’étendue de ses difficultés financières actuelles au-delà des lignes d’investissement à long terme, celui-ci n’hésite pas à lever le voile sur ses frais fixes incompressibles par unité hôtelière (voir tableau). "Cela représente en moyenne un total de 1,38 million d’euros par an; soit environ 115.000 euros par mois par hôtel", chiffre-t-il. Quand on sait que le groupe pilote aujourd’hui un portefeuille d’une centaine d’hôtels, en toute grande majorité sur le continent européen, on imagine les pertes globales qu’il faut pouvoir encaisser.

Dépenses annuelles moyennes par hôtel (groupe Van der Valk) - Energie: eau, gaz, électricité: 260.000€ - Intérêts sur dettes: 210.000€ - Frais de personnel de garde: 450.000€ - Assurances: 40.000€ - Entretien et petites fournitures: 145.000€ - Taxes (parking, force motrice, canon): 115.000€ - Précompte immobilier: 95.000€ - Loyer installations (machines-outils): 45.000€ - Loyers leasing: 20.000€

Et côté rentrées, les derniers chiffres recensés par la BHA (Brussels Hotels Association) sont cinglants: "Nous comptabilisons déjà 11 mois de pertes catastrophiques et on sait que le secteur ne se redressera pas dès la levée des mesures de restriction. La clientèle internationale, qui représente 85% des réservations en Région bruxelloise, mettra du temps à revenir. Nous prévoyons déjà une chute du chiffre d'affaires de -90% pour le 1er trimestre 2021, en ligne avec ce que nous avons connu fin 2020", résume Rodolphe Van Weyenbergh, le secrétaire général de BHA.

Bart Wohrman reprend: "Nos hôtels n’ont pas été prévus pour être fermés mécaniquement. Nous avons donc toujours quelques clients présents, qui coûtent bien davantage qu’ils ne rapportent. Nous avons toujours besoin de réceptionnistes de garde pour les trois poses, mais aussi d’un responsable de salle et de housekeeping, par exemple."