Le propriétaire des Quick et Burger King belges prend le contrôle de O'Tacos

Le montant de l’opération n’a pas été divulgué ni l’ampleur de l’entrée de Kharis Capital. Contacté par L’Echo, Daniel Grossmann, cofondateur du fonds avec son associé Manuel Roumain, indique qu’ il s’agit d’une "prise de contrôle" de ce groupe qui s'est développé via la franchise.

O'Tacos ambitionne d'avoir 220 restaurants d'ici la fin 2018, 70 de plus que fin 2017

Expansion internationale

« O’Tacos veut se développer à l’international, grâce à notre expérience nous les allons les accompagner dans cette croissance via le recrutement de nouveaux franchisés »

Kharis Capital est connu chez nous pour être derrière la société QSR Belgium elle-même à la tête de Burger Brands Belgium, qui exploite en Belgique les enseignes Quick et Burger King. Kharis Capital détient aussi la master franchise de Burger King pour l’Italie et la Pologne.

De quoi développer des synergies ? Pas forcément. "Burger brands Belgium et O’Tacos seront gérés de manière séparée, ce sont des entreprises indépendantes dont les enseignes ont des positionnements différents", indique Daniel Grossmann. Burger et Quick drainent un public plutôt familial, O’Tacos une clientèle plus jeune.