Le resto de l'Atomium est vendu

Le restaurant qui se situe dans la plus haute boule de l'Atomium vient de changer de mains. Les repreneurs exploitent actuellement un restaurant à Bruxelles et une activité de photographe dans l'Atomium.

En vente depuis le mois d'avril, le restaurant de l'Atomium a attiré une dizaine de candidats. Mais il semble bien que la difficulté du lieu à exploiter a calmé les ardeurs. En bout de course, seuls deux candidats ont remis une offre. Toutes deux ont été présentées au tribunal de l'entreprise mercredi dernier. D'un côité, il y avait celle portée par Nigor Berisha et Martin Rama, deux hommes d'affaires qui, on l'a dit, exploitent un retsaurant et gèrent une activité de photographe au sein de l'Atomium. L'autre offre émanait du restaurant François, bien connu des habitués du centre de Bruxelles. Au niveau du maintien de l'emploi (environ 25 personnes font tourner le resto de l'Atomium) et du plan financier, les offres étaient quasiment similaires. Par contre, là où le restaurant François mettaoit 258.000 euros sur la table, messieurs Berisha et Rama proposaient 500.000 euros.