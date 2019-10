Le resto trois étoiles De Leest ferme ses portes

De Leest, le restaurant trois étoiles situé à Vaassen aux Pays-Bas, va fermer ses portes avant la fin de l'année, ont fait sdavoir Jacob Jan Boerma et Kim Veldman, les deux propriétaires de l'établissement. Ceci étant, cette annoncé ne signifie pas la fin de l'aventure pour les deux compères. "Au contraire, cela nous offre la liberté et la possibilité de développer d'autres concepts", ont-ils fait savoir, ajoutant qu'ils allaient développer une nouvelle formule dès l'année prochaine.

Le couple à la ville a l'intention d'ouvrir un restaurant concept à Amsterdam au début de l'année 2020. Ils devraient également aller tenter l'aventure à l'international. "Ces dernières années, la gastronomie néerlandaise a pu bénéficier d'une visibilité mondiale grâce au guide Michelin. Nous avons pu monter sur le podium grâce à Michelin et nous en sommes très reconnaissants", ont encore déclaré les deux restaurateurs.

Le restaurant De Leest a ouvert ses portes au courant de l'été 2002 et a reçu son étoile Michelin cinq mois plus tard. La deuxième étoile a suivi en 2007 et la troisième est arrivée en 2013. De Leest est l'un des 123 restaurants dans le monde àç pouvoir renvendiquer les trois étoiles.