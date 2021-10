Le tribunal rejette la PRJ du groupe Cayman

Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus , le groupe Cayman , qui développe et exploite des hôtels trois étoiles (souvent sous franchise Marriott, Accor ou IHG) et porte des projets immobiliers , avait dû se mettre à l'abri des créanciers en introduisant, en avril 2021, une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) pour 28 sociétés du groupe. Le tribunal de l'entreprise de Charleroi vient de rejeter la demande de prolongation du sursis de la PRJ introduite par le groupe la semaine passée.

"La demande de prorogation de la PRJ a été rejetée, laissant le groupe, comme ses partenaires et ses travailleurs, dans l' incompréhension ", a fait savoir le groupe, avant de préciser que cette incompréhension était renforcée par le fait que la loi ne laisse aucun recours face à une telle situation.

Assurer la pérennité

En attendant d'y voir plus clair, le groupe, par la voix de son avocat Roman Aydogdu (Mosal), a fait savoir qu'il est plus que jamais déterminé à assurer la pérennité de ses activités et de l'emploi. "Le groupe prendra toutes les intiatives à cet effet", lit-on dans un communiqué publié par Cayman. La société emploie environ 180 personnes.