Les 15 hôtels du groupe Cayman en réorganisation judiciaire

A-t-on dit suffisamment combien les temps sont durs pour le secteur hôtelier? Il est frappé de plein fouet par les restrictions des voyages et l'interdiction des événements, mais le fait que les hôtels aient le droit de rester ouverts a vraisemblablement occulté, dans l'opinion, l'idée qu'ils souffrent au moins autant que les restaurants. L'ensemble des établissements exploités par le groupe familial carolo Cayman vient ainsi de passer sous réorganisation judiciaire (PRJ): il s'agit de 15 hôtels, répartis dans les trois Régions du pays même s'ils sont plus nombreux en Wallonie. On les trouve à Waterloo, Dinant, Boncelles, Fleurus, mais aussi à Uccle, Ixelles, Raeren, etc. Le tribunal de l'entreprise a ouvert pour chacune des sociétés d'exploitation, ainsi que pour 13 autres entreprises immobilières du groupe, une PRJ par accord amiable : l'objectif est donc de négocier un accord avec les créanciers dans le but d'assainir leur situation financière.