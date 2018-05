Les Apéros urbains, c'est terminé

Amis bruxellois qui attendiez avec impatience la saison des Apéros urbains, Rooftop, Jardins Suspendus et autres... l'un d'entre eux a désormais disparu. Il s'agit des Apéros Urbains, vieux de 12 ans déjà.

L'ASBL a fait faillite, pour cause de trésorerie insuffisante, explique Le Soir. La faillite est parue sur le Moniteur belge et un document officialise la démission des administrateurs, dont son fondateur, François-Xavier Lafontaine, également propriétaire des Café de la presse, Café du Sablon et Café Capitale à Bruxelles.