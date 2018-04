Les Beyaz ont voulu s'opposer à la faillite des Armes de Bruxelles

Il semble écrit quelque part que les frères Beyaz ne laisseront pas facilement tomber les restaurants qui, durant un certain temps, ont constitué un fameux empire. Cette fois, il est question des Armes de Bruxelles , l’établissement situé en plein cœur de l’Îlot Sacré, près de la Grand-Place de Bruxelles. Ce dernier, géré par les frères Beyaz à partir de la société INV4U basée au Grand-Duché de Luxembourg, a été déclaré en faillite par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles le 22 mars dernier. D’après nos informations, les frères Beyaz ont récemment envisagé de s’opposer à ce jugement de faillite avant, in fine, de faire marche arrière.

Au fil des péripéties rencontrées dans le cadre de la reprise des Armes de Bruxelles, les frères Beyaz étaient conseillés par Jonathan Toro. Ce dernier, souvent le seul représentant du restaurant face aux travailleurs venus assister à toutes les audiences du tribunal du travail, a eu fort à faire. Aux dernières nouvelles, les frères Beyaz ont consulté l’avocat Philippe Bossard (cabinet BuyleLegal, à Charleroi) et ils auraient indagué afin de voir s’ils pouvaient s’opposer au jugement de la faillite. Impossible par contre, à ce stade, de voir quelles auraient été leurs intentions.

48 travailleurs sur le carreau

La semaine dernière, les candidats intéressés devaient remettre leur offre auprès de la curatrice Maïa Gutmann Le Paige , sachant qu’au moment de la faillite, le restaurant comptait encore 48 travailleurs et que le bail commercial, démarré en juillet 2017, courait pour une durée de neuf ans. Pour mémoire, les murs des Armes de Bruxelles appartiennent à l’homme d’affaires Aldo Vastapane .

Les langues ne se délient pas facilement dans ce dossier, mais le restaurant Léon de Bruxelles, qui s’était montré intéressé par une reprise dès le début de l’affaire, aurait remis une offre. Pas moyen d’en savoir plus de ce côté-là non plus, mais cette hypothèse d’une opposition des frères Beyaz a dû ralentir le rythme de la procédure. Il semblerait que le nom du repreneur devrait être connu dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures.