Les Beyaz reviennent aux affaires!

Hier, au cours d’une audience organisée devant le tribunal du travail de Bruxelles, on a appris que les deux frères Beyaz se trouvaient bel et bien derrière la société luxembourgeoise INV4U en charge de la gestion journalière du restaurant "Aux Armes de Bruxelles". Depuis des mois, les travailleurs du restaurant situé dans l’îlot sacré et les syndicats expliquaient à qui voulait l’entendre que les deux frères tiraient les ficelles de cet établissement, ce qui était toujours nié par leur avocat. Retournement de situation hier donc puisque, cette fois, ils ont reconnu être aux commandes d’INV4U. Cette société, dotée d’un capital de 30.000 euros (libéré à hauteur de 25%), n’aura sans doute bientôt plus rien à gérer.