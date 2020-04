Les Big Mac, Giant et Whopper à nouveau disponibles

McDonald's Belgique a décidé de rouvrir dès ce mardi ses 68 drive-in. Certes, tout ne s'y déroulera pas comme avant... tant en cuisine, que dans le sachet que vous ramènerez à la maison. Burger King et Quick lui emboîteront le pas fin de la semaine

Après la France et le Luxembourg, les chaînes de fast food belges rouvrent leur drive-in. Les restaurants restent, eux, bel et bien fermés.

La première est Mc Donald's. La chaîne rouvrent ses 68 drive-in dès ce mardi après les avoir fermés le 18 mars "afin de préserver la santé et la sécurité de son personnel et de ses clients".

Qu'est-ce qui a changé en un mois?

"Ces dernières semaines, nous avons revu les procédures existantes et mis en place de nouvelles qui permettent le retour de nos collaborateurs et de nos clients", explique Isabelle Verdeyen, de McDonald's Belgique.

Quick et Burger King s'apprêtent à annoncer la réouverture jeudi ou vendredi 30 drive-in.

Les équipes sont ainsi réduites en fonction de la surface du restaurant et afin de pouvoir respecter la distanciation sociale de 1m50. Par restaurant, on parle ainsi de 40 à 50% de l'effectif normal . Le retour au travail se fait sur base volontaire, après une formation des nouvelles procédures. Les autres membres du personnel (quelque 5.400 au total) restent en chômage temporaire.

Au niveau de l'hygiène , chaque membre du personnel sera équipé de masques et de gants. Les terminaux de paiement sont désinfectés à chaque utilisation; les casques du personnel du guichet avant chaque changement d'équipe, quant aux surfaces, elles sont nettoyées minimum toutes les deux heures.

Mon rituel McDo va-t-il être modifié?

Pour éviter un éventuel rush au drive-in de l'enseigne et assister à de longues files comme observées chez nos voisins, les franchises ont d'ores et déjà pris contact avec la police locale. "Si on note trop de monde, des équipiers seront envoyés sur le parking pour canaliser la foule. Ils seront aidés de la police locale."